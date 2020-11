"Tu es le Terminator de la télé", confie Gerra à Drucker en direct sur RTL

publié le 24/11/2020 à 10:21

Deux mois après sa lourde opération au cœur, Michel Drucker a choisi RTL pour donner de ses nouvelles. "Je reviens de très loin", a commencé le présentateur le plus célèbre du PAF. "Ça fait 55 ans que je tourne à une cadence élevée et subitement dès le 30 août j'ai été hospitalisé, j'ai été alité. J'ai gardé le moral, mais j'ai subi une opération très lourde, je suis resté 8 heures sur la table d'opération", poursuit-il.

Ami depuis des années avec Laurent Gerra, Michel Drucker a eu une belle surprise lors de son interview sur RTL. L'humoriste lui a en effet adressé des paroles réconfortantes et pleines d'humour pour la suite de sa convalescence. "Ça fait plaisir de t'entendre, de savoir que tu vas mieux et que tu vas aller de mieux en mieux, parce qu'on t'appelle 'Schwarzen-Drucker' tu sais. Tu es le Terminator de la télé. Il faut juste que tu arrêtes les plats en sauce et que tu fasses un peu plus de sport", lui conseille Laurent Gerra.

"Écoute Laurent, toi qui me connais par cœur. Quand je pense que je suis aux carottes râpées, aux endives, que je bois de l'eau , je n'ai pas fumé, je n'ai pas picolé. Finalement, c'est Depardieu qui a raison", lui répond Michel Drucker avant de poursuivre : "Et ça tombe sur moi, c'est très injuste quand même". "Mais tu vas voir, la scène et la reprise de tout ça va te guérir en moins de deux. On est là, on t'envoie un grand souffle d'air pur parce qu'on est confiné à la montagne là", le rassure Laurent Gerra.