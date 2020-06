publié le 13/06/2020 à 05:54

C'est une annonce qui ne manquera pas de satisfaire de nombreux acteurs du tourisme. La France "procèdera à une ouverture progressive de ses frontières extérieures Schengen à compter du 1er juillet", ont déclaré les ministres des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et de l'Intérieur Christophe Castaner dans un communiqué commun publié ce vendredi 12 juin.

La décision a été prise conformément aux recommandations de la Commission européenne présentées la veille et "cette ouverture s'effectuera de façon progressive et différenciée selon la situation sanitaire des différents pays tiers, et conformément aux modalités qui auront été arrêtées au niveau européen d'ici là", ont-ils précisé.

Les étudiants internationaux seront autorisés, quel que soit leur pays d'origine, à venir en France et leurs modalités d'accueil seront favorisées. Leur demande de visas et titres de séjour seront traitées en priorité. En ce qui concerne les frontières intérieures européennes, les ministres confirment que la France lèvera le 15 juin à minuit, l'ensemble des restrictions de circulation mises en place pour lutte contre la pandémie de la Covid-19.

Des restrictions vers l'Espagne et le Royaume Uni

Les personnes en provenance de pays de l'espace européen pourront donc entrer sur le territoire français sans restrictions à l'exception de l'Espagne et du Royaume-Uni. Ces deux pays appliquant des restrictions, la France continuera d'appliquer la réciprocité.

En effet, l'Espagne ayant choisi de maintenir jusqu'au 21 juin ses restrictions de circulation ainsi qu'une quatorzaine pour les passagers aériens en provenance d'Europe, les passagers aériens en provenance d'Espagne seront à leur tour invités à effectuer une quatorzaine à leur arrivée en France jusqu'au 21 juin.

Les passagers en provenance du Royaume-Uni ne feront plus l'objet de restriction d'entrée en France à partir du 15 juin mais resteront, "jusqu'à nouvel ordre", invités à observer une quatorzaine à leur arrivée. La France et l'Allemagne avaient appelé depuis une quinzaine de jours à la réouverture le plus vite possible des frontières entre les pays européens, après plusieurs semaines de fermeture due à la pandémie de coronavirus.