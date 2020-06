publié le 04/06/2020 à 01:40

La Belgique rouvrira à compter du 15 juin ses frontières avec les autres pays de l'Union européenne, le Royaume-Uni et les quatre pays de l'espace Schengen non membres de l'UE, a annoncé la Première ministre Sophie Wilmès ce mercredi 3 juin.

Lors d'une conférence de presse consacrée à une nouvelle phase de déconfinement, Mme Wilmès a également indiqué que cafés, bars et restaurants pourraient rouvrir en Belgique, sous strictes conditions, à partir du lundi 8 juin.

Il faudra notamment respecter une distance de "1,50 m entre chaque table" et compter "maximum 10 personnes par table", a indiqué la dirigeante libérale francophone. Le personnel devra porter un masque, le service ne sera possible qu'à table et les établissements devront fermer au plus tard à 1h00 du matin.

Une reprise progressive des déplacements dès le 8 juin

Dans ce pays de 11,5 millions d'habitants où le coronavirus a fait plus de 9.500 morts, "les indicateurs sont encourageants, nous l'entendons tous les jours", a dit la Première ministre. Mais "le virus reste parmi nous".

Concernant les voyages, suspendus sauf rares exceptions depuis deux mois et demi, le redémarrage se fera en plusieurs phases à compter de lundi prochain. Dès le 8 juin, les excursions d'un ou plusieurs jours dans le pays seront de nouveau permises.

En outre, a poursuivi Mme Wilmès, "à partir du 15 juin, la Belgique rouvrira ses frontières vers et au départ des pays appartenant à l'Union européenne, Royaume-Uni compris, ainsi que les quatre autres pays de la zone Schengen" (Suisse, Norvège, Islande, Liechtenstein).

"Attention toutefois (...) aux conditions imposées" par chaque pays, a mis en garde la Première ministre, invitant les voyageurs à se renseigner au préalable.

Quelques cafouillages à la frontière française

"Les Français restent maîtres sur leur territoire et peuvent maintenir des contrôles (...), ça ne devrait plus poser de problèmes d'ici quelques jours je suppose", a précisé ensuite le ministre de l'Intérieur, Pieter De Crem, à la chaîne francophone RTBF.

Samedi dernier, de nombreux automobilistes belges croyant pouvoir rendre visite à des membres de leur famille en France avaient été refoulés à la frontière par la police française. Un manque de concertation entre autorités françaises et belges avait été pointé du doigt, alors que M. De Crem avait annoncé la veille la possibilité de reprendre ces déplacements privés.

Mercredi, le ministre belge de l'Intérieur a dit compter sur le principe de "réciprocité" à propos du franchissement des frontières. Dans la zone Schengen (26 pays au total), a-t-il ajouté, il y a "encore quelques réticents", mais "la plupart des pays seraient d'accord d'ouvrir leurs frontières aux alentours du 15 juin". Concernant les voyages hors d'Europe, le gouvernement belge se calera sur les décisions prises au niveau de l'UE.