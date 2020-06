publié le 08/06/2020 à 07:25

Depuis ce lundi 8 juin au matin, il est à nouveau possible de voyager entre France et Royaume-Uni, dans les deux sens. Mais certaines règles ont été mises en place à l'atterrissage. En effet, si vous souhaitez vous rendre à Londres, vous devrez observer une quatorzaine : 14 jours de confinement strict. Cette règle est réciproque.



Faustine a déjà préparé son attestation de déplacement internationale. Elle a aussi imprimé une déclaration sur l'honneur, écrite par son petit ami qui vit à Londres. Ils ne se sont pas vus depuis la fin mars. Un motif impérieux selon cette Calaisienne de 33 ans, mais les conditions de leurs retrouvailles ne sont pas idéales.

"Ça va être compliqué. Ils doivent nous contacter par téléphone ou venir directement dans le logement pour savoir si on respecte bien le confinement. En plus je pense que l'amende va être très salée en Angleterre. Après c'est vrai que confinement… Je ne vais pas rester 14 jours enfermée à la maison sans sortir du tout", a expliqué la jeune femme, qui ne reste qu'une semaine à Londres.

Un quatorzaine "volontaire" au retour en France

Au retour en France, elle devra aussi observer une période de confinement. L'Hexagone l'a décidé par réciprocité mais il est volontaire. Alors pour Céline qui rentre un mois à Paris, ces conditions "relaxes" sont un soulagement.

"Quand on rentre et qu'on n'a pas vu notre famille depuis six mois, tout le monde a envie de nous voir. On a envie de voir nos amis. Alors je ne vais pas sortir dans les bars etc. Mais je vais vivre chez mes parents et je ne vais pas leur dire de ne pas inviter ma grand-mère ou mes oncles", a-t-elle déclaré.

Céline a perdu son emploi à Londres au début de la crise, donc elle peut prendre le risque de devoir s'auto-isoler à son retour en Angleterre. Mais elle espère qu'en juillet la quatorzaine sera levée.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus en France - La France a enregistré dimanche 7 juin son plus faible bilan des victimes du coronavirus sur les dernières 24 heures : 13 morts. Dans le monde, la pandémie de Covid-19 a dépassé le seuil des 400.000 morts.

Incendie de Notre-Dame - Les ouvriers du chantier de Notre-Dame s'attaquent ce lundi 8 juin au démontage de l'échafaudage géant de la flèche. Une opération délicate qui devrait prendre au moins trois mois.

Baccalauréat - Les lycéens de France attendent les résultats du baccalauréat 2020, qui seront déterminés sur la base du contrôle continu. Mais pour ceux qui ne parviendraient pas à obtenir leur diplôme, une session de rattrapage pourrait se tenir en septembre.