Coronavirus : non, il ne faudra pas être testé et vacciné pour obtenir un visa Schengen

publié le 21/04/2020 à 09:47

Tout est parti de l’article d’un site baptisé Schengenvisainfo, affirmant qu’un fonctionnaire européen se serait épanché sur les futures conditions d’accès à l’espace Schengen, c’est-à-dire donnant l’accès à l’espace sans barrières des 22 états membres de l’Union européenne dont la France.

Voici donc le futur plan : "Lors de la réouverture des frontières de l’espace Schengen, tout demandeur de visa pourrait devoir se soumettre à un test de coronavirus qui devra se révéler négatif". Selon le fonctionnaire, le dépistage devra être "effectué au cours des deux dernières semaines avant la demande de visa. Et lorsqu’un vaccin sera mis au point, il faudra pouvoir produire un certificat de vaccination en bonne et due forme".

Ça alors, quel scoop ! Et quelle source intarissable que ce fonctionnaire européen ! Forcément ce genre de nouvelles se retrouvent multi-diffusées sur les réseaux, notamment sur Facebook. De nombreux médias africains et d’Europe de l’est se demandent s'il s’agit d’une véritable information ? Après tout pourquoi pas…mais c’est faux, pour l’instant rien ne permet d’affirmer que tests et vaccins seront nécessaires pour rentrer dans l’espace Schengen après la pandémie. Depuis la fermeture des frontières de l’espace européen, aucun dirigeant n’a abordé ce sujet.

Des règles de santé existent déjà à l'entrée de l'espace Schengen

Il faut selon la commission européenne ne présenter "de menace pour la santé publique". Avec ou sans coronavirus, la santé est le mot d’ordre à l’entrée de l’Union Européenne pour les demandeurs de visa Schengen. Si toute décision de refus se doit d’être non-discriminatoire, les passeurs de frontières qui viennent des régions à risques sont tout de même surveillés et il en est de même pour le Covid-19.

Les douaniers ont une marche à suivre dictée par la commission mais aucun test de dépistage n’est prévu. De plus, pour l’heure, aucun vaccin n’a encore été trouvé et encore moins des pays d’où viennent le plus de demandeur de visa. Donc oui des mesures sanitaires ont été prise aux frontières Schengen mais non, pour l’instant aucune directive européenne ne précise qu’à l’avenir il faudra un vaccin et être testé au Covid-19 pour obtenir un visa Schengen .

Qu'est ce "Schengenvisainfo" ?

Le site qui a propagé cette fake news se définit comme le site de référence pour toutes les questions que l’on se pose sur les possibilités et les droits offerts par cet espace européen. Ce qui émoustille le flair de tous chercheurs d’intox, c’est qu’il ne s’agît en rien d’un média de référence sur l’Europe et surtout que Schengenvisainfo n'a aucun lien avec les instances bruxelloises.

Pourquoi un responsable de l’Union européenne se serait-il confié à Schengenvisainfo ? Peut-être pour être sur que personne ne parle de son info ? Étrange…En attendant d’en savoir plus, ne relayez pas cette info et préférez les sources d’informations traditionnelles, des gestes barrières numériques plutôt efficaces.