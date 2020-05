Déconfinement : "Il n'y a pas de contrôle aux frontières", dénonce Marine Le Pen

publié le 17/05/2020 à 19:07

Le déconfinement conduit à une réouverture progressive des frontières à l'intérieur de l'espace Schengen. "On interdit aux gens d'aller à plus de 100 km de chez eux, mais on autorise tous les européens à venir en France", déplore Marine Le Pen, invitée du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI.

Selon la présidente du Rassemblement national, "il n'y a pas de contrôle aux frontières. Ils [le gouvernement] l'ont dit : il n'y a pas de mesure de quarantaine pour les européens, il n'y en a n'a pas eu pendant toute la crise sanitaire, contrairement aux autres pays".

"Il ne se passe rien" pour quelqu'un qui viendrait des Pays-Bas en avion, estime la députée du Pas-de-Calais. Le gouvernement français a décidé des mesures de quarantaine pour les Espagnols arrivant en France parce que l'Espagne a mis en place une telle mesure, "c'est une histoire de bagarre de cour d'école".

La présidente du Rassemblement national est favorable à ce que des mesures de quarantaine soient mises en place pour les étrangers qui arrivent en France "pendant un certain nombre de semaines, sauf à ce qu'ils démontrent par un test qu'ils ne sont pas porteur du virus", alors même que les autorités ont assuré que les tests ne représentent pas un "passeport immunitaire".