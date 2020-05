publié le 19/05/2020 à 12:27

Les voyageurs français et résidents permanents en France arrivant de l'étranger, en dehors de l'Union Européenne, seront invités à se soumettre à une quatorzaine sur une base "volontaire" à compter du mercredi 20 mai, a annoncé ce mardi 19 mai le ministre français des Affaires étrangères.

"À partir de mercredi, nous allons demander aux Français (..) qui rentrent en France et (à ceux) qui résident en France de se soumettre volontairement à une quatorzaine", a déclaré Jean-Yves Le Drian sur la chaîne LCI, en précisant que cette mesure concernait des retours depuis "l'extérieur de l'Union européenne".

Selon le ministre, quasiment tous les Français à l'étranger ont déjà pu être rapatriés. "Les ressortissants français de passage à l’étranger ont été 186.000 à être rapatriés depuis le début de l'épidémie, a-t-il expliqué. Nous avons dû affréter des vols et parfois faire rouvrir des aéroports dans plus de 140 pays, et on arrive maintenant au terme de ce mouvement."