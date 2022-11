La chronique de Laurent Gerra du mardi 29 novembre

En cette période de coupe du monde au Qatar, malgré une actualité judiciaire toujours chargée, Nicolas Sarkozy, ne rate pas un match. On le retrouve chez lui en famille.

"Ciao, ciao, mon Présidenté. Tiens, je t’ai fait un petit plateau-repas pour ta partie de football : una mozarellina et una piccola insalata et un grand verre d’eau gazeuse San Pellegrino…", lui déclare Carla Bruni-Sarkozy. "Ah ben ça, c’est gentil, ma Carlita mais ça fait un peu Comme J’aime, ton dîner. Tu devrais écouter plus souvent Cyril Lignac, l’aut’ jour il a donné la recette des lasagnes à la bolognaise pour 4 personnes, ça avait l’air bien aussi", répond Nicolas Sarkozy.

Le président Emmanuel Macron s’apprête à rencontrer à Washington son homologue américain Joe Biden. Une importante visite d’État qu’il a bien sûr soigneusement préparée. "Mes amis, je dois m’en aller, Je n’ai plus qu’à laisser mes clés, car elle m’attend depuis que je suis né, l’Amérique, l’Amérique", chante Macron. "Je te rappelle que c’est Joe Biden, pas Joe Dassin que tu vas rencontrer. Tu ferais mieux de réviser ton anglais. Je ne me souviens pas t’avoir fait réciter tes verbes irréguliers depuis ton BEPC", lui rétorque Brigitte Macron.

Les incivilités et agressions contre les élus locaux sont en constante hausse, avec plus de 1.800 procédures judiciaires enregistrées depuis le début de l’année. On en parle avec le maire de Pau, François Bayrou. ". Ma stratégie reste la même depuis 2002. Au contraire de Jésus, si tu me donnes une claque, je ne tends pas l’autre joue : je te marave ta grand-mère", explique-t-il.

