La chronique de Laurent Gerra du lundi 28 novembre

L'équipe de France de football est assurée de sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar. Après l'Australie, les Bleus ont remporté le match face au Danemark. On refait le match avec Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France.

"En effet, je dirais que c'est l'occasion qui fait le larron, mais aussi l'ouverture du score, sauf quand on ne l'ouvre pas", assure Didier Deschamps. "Formulé différemment, au royaume des aveugles, les borgnes vont chez l'ophtalmo", poursuit-il.



Gérard Depardieu de son côté vient encourager Cyril Lignac, qui reprend ce lundi soir sur M6 Tous en cuisine à 18h40. "Le retour de Tous en cuisine on était nombreux à l'attendre moi je vous le dis !", s'exclame Gérard Depardieu. "J'en ai déjà l'eau à la bouche : foie gras maison, chapon farci (...) Si tu manges un Poke Bowl c'est que t'es un con !", renchérit l'acteur.

On l'annonce comme le successeur naturel de Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin est notre invité. "Il ne faudrait pas que le patron nous entende. Jean-Luc Mélenchon, il n'aime pas quand on parle de retraite. Pourtant avec les copains de la France Insoumise on s'est tous cotisés pour lui payer une place à l'Ehpad Youri Gargarine de Bobigny, une baignoire à porte et un an d'abonnement à Pleine Vie magazine", décrit François Ruffin.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info