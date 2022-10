Victoire de Lula au Brésil : "Jésus ne serait pas d'extrême droite", assure Philippe Caverivière

Ce lundi 31 octobre, Philippe Caverivière fait face à Loïc, militant du groupe "Dernière Rénovation", pour sa chronique. Le jeune homme avait interrompu la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille le 16 octobre dernier au Parc des Princes. "En tant que supporter marseillais, je ne peux que très sincèrement vous remercier d'avoir tenté de reculer la branlée", salue Philippe Caverivière.

Lors d'une manifestation écologiste dans les Deux-Sèvres, la voiture de Yannick Jadot a été taguée. L'écologiste a connu un week-end compliqué. "Sale week-end pour Yannick : ta bagnole se fait vandaliser et, en plus, tu as passé ton samedi dans les Deux-Sèvres, remarque l'humoriste.

En cette période de vacances scolaires, Philippe Caverivière fait un petit détour au Brésil. Les Brésiliens ont choisi Lula, face à Jair Bolsonaro, pour devenir président du pays. "Bolsonaro était pourtant soutenu par Jésus, d'après son épouse. C'est donc l'info du jour, Jésus ne serait pas d'extrême droite", pense l'humoriste. Et avec l'élection de Lula, Philippe Caverivière a une pensée pour un ancien président français, un certain Nicolas Sarkozy. "Lula redevient président après être passé par la case prison, Nicolas Sarkoziniou s'est tout de suite acheté une paire d'Havaianas et un string ficelle."

