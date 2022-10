Présidentielle 2027 : François Bayrou est -il “prêt” à être candidat ?

Allié d'Emmanuel Macron, le patron du MoDem a déclaré être "toujours prêt" pour une candidature à l'élection présidentielle de 2027. Pour rappel, l'actuel Haut-Commissaire au Plan a "déjà été candidat trois fois" à l'élection présidentielle avant de rejoindre Emmanuel Macron : en 2002, en 2007 et en 2012. En 2027, il sera âgé de 2027.



"Je suis un citoyen de plein exercice. Et est-ce que j'ai jamais renoncé à exercer cette citoyenneté ? Non", a lancé François Bayrou sur Radio J. Il a ensuite ajouté : "Je crois que la France va mal et je crois qu'elle pourrait aller très bien. Et donc je ferai tout ce que je peux dans toutes les échéances et toutes les fonctions nécessaires".



Pour lui, la situation qui vient en France "devrait mobiliser toutes les forces disponibles, toutes les intelligences disponibles et toutes les volontés disponibles. C'est de ce côté-là que je suis". "Je suis de cette mobilisation, de ce réarmement moral dont la France a le plus grandement besoin", a enfoncé François Bayrou.

Bayrou revient sur ses déclarations

Quelques heures après son intervention sur Radio J, il est revenu sur ses déclarations à travers un tweet. Il a expliqué que "l'affirmation selon laquelle je m'intéresserais aux élections de 2027 est complètement déplacée et ridicule." Il appuie sur le fait qu'il a "dit dans cette émission que pour parler aujourd'hui de ce qui va se passer dans cinq ans, avec la crise qui vient, il fallait être "un zozo."

