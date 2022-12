La chronique de Laurent Gerra du mardi 20 décembre

Dans sa nouvelle émission de débats et analyses, Taisez-Vous !, Alain Finkielkraut reçoit les personnalités qui font l’actualité culturelle.

"Aujourd’hui dans Taisez-vous !, à la demande de la chaîne, nous célébrons l’esprit de Noël puisque je reçois le Père Noël. Père Noël, bonjour", démarre Alain Finkielkraut. "Père Noël, je comprends parfaitement qu’en cette période vous ayez une surcharge de travail et que vous mélangiez quelque peu les différents idiomes mais je vous rappelle que nous sommes ici, jusqu’à preuve du contraire, en France", ajoute-t-il.

Idée cadeau pour Noël : JoeyStarr sort Mon guide bistronomik, un livre qui recense ses adresses et recettes préférées. "Pourquoi avoir écrit bistronomik avec un k ?", lui demande Mademoiselle Jade ? "Ben c’est un clin d’œil à mon ancien groupe, NTM, Nik ta mère, on l’écrivait avec un k. Comme ça j’oublie pas d’où je viens. Comme le prouvent mes recettes de gin tonic ta mère, de foie de veau au vinaigre balsamique ta mère, ou de cake à la banane de Martinique ta mère", se justifie-t-il.

Vous le savez, pour patienter jusqu’à Noël, la famille RTL se mobilise pour vous raconter des histoires. Mais d’autres personnalités ont accepté de prêter leur voix afin de nous offrir de merveilleux contes de Noël. C’est le cas de nos amis Pierre Arditi, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni qui nous racontent l’histoire du petit renne au nez rouge. "Bon, les enfants…on est prêt oui ou non ? Parce que j’ai pas que ça à faire, moi ! J’ai une pub Renoval et un docu sur les volcans à enregistrer juste après", s'exclame Pierre Arditi.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info