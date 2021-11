Joey Starr : son étonnant succès en Inde avant NTM

Le film Suprêmes, qui raconte la naissance du deuxième plus grand groupe de rap français NTM, est sorti ce mercredi 24 novembre dans les salles obscures et réalisé par Audrey Estrougo. L’occasion de revenir sur la carrière de Joey Starr, membre du mythique groupe de rap français et sa vie avant son explosion en France.

Joey Starr, de son vrai nom Didier Morville, a passé son enfance à Saint-Denis et ce que vous ne savez peut-être pas, c’est qu’avant de crever l’écran avec Kool Shen et NTM, l'artiste avait connu un petit succès en Inde grâce à une publicité. Il s'agit d'une campagne pour Thums up, une marque de soda indienne.

Dans la vidéo, on voit Joey Starr grimé en blanc danser le "smurf", une danse faite de mouvements saccadés et ondulatoires, avec des gants blancs et des bouteilles de soda à la main.