Le meilleur de Laurent Gerra avec Olivier Véran et Pierre Arditi

Le ministre de la Santé a récemment indiqué que le passe vaccinal serait en place tant que l’hôpital resterait sous tension. Pourtant malgré la vague Omicron, les hospitalisations baissent. "Sortez-moi votre langue et dites 'aaaaah'", demande Olivier Véran à mademoiselle Jade. "Vous sortez aussi votre passe vaccinal, votre permis de conduire et votre carte de réduction Franprix" ajoute-t-il.

Bien que ce variant ne présente pas de dangers majeurs, "on n’est jamais trop prudent", explique le ministre. "D’ailleurs je vous préviens, si je vois un seul d’entre vous sortir un mouchoir, il sera placé à l’isolement en quarantaine", poursuit-il. "Au bout de ces 40 ans, vous pourrez sortir à condition bien sûr de présenter 163 tests PCR négatifs consécutifs."

Le dernier film d'Édouard Baer, Adieu Paris, est sorti dans les salles le 26 janvier dernier. Au casting, Pierre Arditi, le plus célèbre des acteurs de gauche. "Non mais c’est lamentable... Arrêtez de me réduire à un acteur de gauche. Je suis D’ABORD un acteur", s'agace-t-il après cette présentation. Selon lui, "si le film d’Édouard fait autant de spectateurs que Hidalgo fera d’électeurs, j’ai plus qu’à prendre ma retraite. Je vais encore me retrouver à doubler des éléphants dans un documentaire animalier, ça suffit !"

Si Le Figaro a adoré le long-métrage, Libé et Télérama y voient, eux, une œuvre réactionnaire. "Réactionnaire, moi ?! Non mais c’est navrant ! Je ne suis peut-être pas obligé de m’extasier devant les slams consternants de Christiane Taubira pour montrer ma bonne foi. Pardonnez-moi de préférer Aimé Césaire à Mémé Césaire. Non mais c’est lamentable", s'offusque l'acteur.