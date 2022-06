Le meilleur de Laurent Gerra avec Pierre Arditi et Jean-Marie Le Pen

Dans la fameuse chronique "L'avis de Pierre Arditi", celui-ci donne son avis sur le second tour des élections législatives. "Je suis comme tous les Français : je m’en fous des législatives ! C’est consternant ! Non mais vous avez vu à quoi va ressembler l'Assemblée nationale ? Vous avez les barjos de la Nupes, rien que le nom de cette armée mexicaine, on dirait une maladie. "T’as chopé quoi, toi ? Un herpès ? Non une Nupesse !" C’est affreux !", dit-il.

De son côté, Marine Le Pen, dont le parti réalise un score historique, est félicitée par son père. Un peu à sa manière. "Voilà enfin une bonne nouvelle qui embue mon œil d’émotion mais en attendant que la petite Clothilde ne prenne la relève à la tête de mon parti, surveille bien ce Jordan Bardella à qui tu as imprudemment laissé les clés sous prétexte, sans doute, qu’on dirait un agent immobilier de chez Century 21. Méfie-toi, ma fille !" lance le Menhir.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info