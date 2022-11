La chronique de Laurent Gerra du mardi 15 novembre

Selon nos confrères de France Info, Adrien Quatennens serait en train de préparer son retour à l’Assemblée nationale. On en parle avec le président de la France Insoumise : Jean-Luc Mélenchon.

"C’est pas les médias asservis au grand capital qui décident, c’est moi ! Parce que la France Insoumise, c’est moi !", clame le président de la France Insoumise. "Justement, plusieurs élus de la NUPS désapprouvent le retour de monsieur Quatennens et vous reprochent de ne pas les écouter", lui répond Mademoiselle Jade.

"Sandrine Rousseau a dit que si Adrien Quatennens revenait, elle se collerait à son siège à l’Assemblée avec de la super glue et déposerait une motion de censure contre Jean-Luc Mélenchon", renchérit François Ruffin. "Mais c’est pas possible, une bande de bras cassés pareille ! Et toi Saturnin, qu’est-ce que c’est que ce look ? On dirait un clown de chez Zavatta !", rétorque Jean-Luc Mélenchon.

Laurent Ruquier fait ensuite son entrée pour parler de sa nouvelle émission, Hier, aujourd'hui, demain. "On va parler d’hier, d’aujourd’hui et de demain avec des images d’archives de sujets de société commentées par de brillants invités : la sociologue Eve Angeli, le philosophe Steevy Boulay et le chercheur en neurosciences Titoff !", explique-t-il.

