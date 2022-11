La chronique de Laurent Gerra du jeudi 10 novembre

Face à l’inflation galopante, certaines grandes marques alimentaires tentent de berner les consommateurs en réduisant la taille de leurs emballages. On parle de cette tendance avec notre spécialiste économie : François Lenglet.

"Alors, c’est au consommateur de surveiller la taille et le prix. Prenons le Goncourt 2022, Vivre vite, il coûte 20 euros et n’a que 208 pages. Alors qu’avec mon huitième livre Rien ne va mais… , vous avez 256 pages pour 16,90 euros seulement. Le calcul est vite fait", précise François Lenglet à Mademoiselle Jade.

L’état de santé de Vladimir Poutine interroge. Selon la presse anglaise, le président russe souffrirait d’un cancer, de la maladie de Parkinson et d’un trouble mental schizo affectif. Emmanuel Macron a voulu en savoir plus et a donc appelé Vladimir Poutine. "Toi avoir lu propagande. Toi croire que moi bientôt calancher. Mais moi pleine forme. Ce matin, moi tuer ours à main nue et moi manger ours au petit déjeuner avec ukrainiens en accompagnement", lui rétorque ce dernier.

C’est aujourd’hui la journée internationale des stagiaires. Pour promouvoir les stages dans les entreprises, Laurent Delahousse a décidé de consacrer un numéro spécial de son émission Un jour un destin au stagiaire de RTL. "Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes le 10 novembre 2022, il est 7 heures du matin, et le jeune Kévin Bégaud, 14 ans, entre pour la première fois dans les locaux de RTL", démarre Laurent Delahousse.

