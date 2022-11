La chronique de Laurent Gerra, hommage à Georges Brassens, du vendredi 11 novembre

Albums de reprise, expositions, spectacles... La France fête les 100 ans de la naissance de l'immense George Brassens. L'occasion pour Thierry Ardisson d'interroger le plus grand poète de la chanson française, dans son émission Hôtel du temps. "Alors, question sans tabous, dans tes chansons, il est beaucoup question de Jeanne (...) Tu lui a écris pas moins de 5 chansons, alors tu te l'es faite ?", démarre l'animateur.

Marc-Olivier Fogiel a lui aussi voulu questionner George Brassens. "Vous n'en avez pas marre de porter toujours ces polos marronasses, ringards, et de jouer toujours la même chose avec votre guitare en bois pourri ? Et la pipe ? C'est fini la pipe, c'est sale !", s'enflamme "MOF".

Quant à Patrick Sébastien, impossible pour lui de ne pas rendre hommage à l'artiste. "Quand je me déguisais en Georges Brassens dans mon Carnaval, on aurait dit ma belle-sœur qui a de la moustache, comme quoi, toi et moi on est de la même famille", raconte-t-il.

