La chronique de Laurent Gerra du mardi 8 novembre

L’élection de Jordan Bardella, à 27 ans, à la tête du Rassemblement National fait de lui le plus jeune chef de parti politique de France. De son côté François Ruffin cherche François Lenglet : "Je voudrais qu’il m’aide à recompter les trimestres de Jean-Luc Mélenchon pour sa retraite. Y doit s’y connaître, non ? Moi, je lui en ai trouvé 293 des trimestres, à Monsieur Mélenchon".

Jean-Luc Mélenchon explique à Mademoiselle Jade : "Je parie qu’il vous bassine encore avec la retraite de sa femme de ménage". "Mais non, patron, c’est au sujet de votre retraite à vous. J’ai tout prévu… Pour votre pot de départ, on s’est cotisé à la France Insoumise et on vous a offert un détartrage, et Rachel Kéké et Danièle Obono, elles vont vous faire un poulet aux arachides qui se mâche sans efforts", lui répond François Ruffin.

Les midterms, les élections américaines à mi-mandat, auront lieu ce 8 novembre. Les démocrates de Joe Biden sont annoncés perdants dans les sondages. De quoi fragiliser encore un peu plus le président des États-Unis. Faisons le point avec le spécialiste américain en géopolitique, John Rambo. "Les midterms, on s’en bat les steaks avec une tapette à mouche (...) Vu l’état dans lequel il est, mon Joe Bidet, c’est pas une élection perdue qui va changer grand-chose…", remarque-t-il.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info