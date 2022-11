Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 13 novembre, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, est revenu sur les récents propos de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier, vexé d'avoir essuyé un refus de la CGT de participer à la marche contre la vie chère organisée par la France Insoumise, avait qualifié la position de Philippe Martinez comme étant "sectaire".

"Jean-Luc Mélenchon est parfois outrancier, peut-être sectaire aussi", a rétorqué Philippe Martinez. Le syndicaliste a néanmoins assuré ne pas avoir de problème avec l'ancien député LFI, mais n'adhère pas à son mode de fonctionnement. "Il faut que l'on écoute les organisations syndicales qui sont présentes dans les entreprises et qui sont le lien avec les revendications des salariés", a-t-il assuré. "Sur les formes d'actions, ce n'est pas un qui décide à la place de tous, mais on se parle et on décide des formes d'actions".

Invité à s'expliquer sur ce qu'il trouvait d'outrancier chez le chef de fil des Insoumis, l'ancien membre du Parti communiste a reproché à Mélenchon ses propos sur les syndicats et ses critiques parfois jugées trop "excessives" sur la CGT et notamment sur son président. "Il vaut mieux se parler que de se laisser aller sur les blogs".

