Halloween : le jour où Steevy Boulay a croisé la Dame Blanche

À l'occasion d'Halloween, les Grosses Têtes se confient au micro de Thibaud Chaboche. Et parmi les sociétaires, certains ont vécu des expériences paranormales.

Tous les conducteurs redoutent de croiser son fantôme, annonciateur parfois d'accident : la Dame Blanche. Simple légende pour beaucoup, certains n'ont pas besoin d'attendre Halloween pour avoir la peur de leur vie. Steevy Boulay n'est en tout cas pas prêt d'oublier la nuit où il l'a croisée ! Pour l'occasion, le chroniqueur a accepté de revenir sur cette macabre rencontre.

L'histoire se passe durant l'hiver 2005, alors que Steevy Boulay et une amie sont en route vers Caen. "Il était autour de 23h30, mon amie conduit et moi je suis au téléphone avec mon père. Soudain à l'approche d'un panneau, je vois une silhouette blanche, juste en dessous !" La voiture éclaire la route en plein phare et pour Steevy Boulay pas de doute : une femme se tient là, au bord de la route.

J'en rigole, mais ça m'a traumatisé Steevy Boulay

"Je me souviens tourner la tête et avoir vu les phares rouges de la voiture se refléter sur sa tenue", poursuit-il. Le plus étrange : la femme se tient dos à la route et n'a aucune réaction au passage du véhicule. Et la conductrice n'a vu absolument personne en-dessous du panneau ! "J'étais cartésien et ça a tout remis en cause ! J'en rigole aujourd'hui mais ça m'a traumatisé", conclut Steevy Boulay.

Pour écouter ce podcast et ne rater aucun épisode de cette série, abonnez-vous aux Grosses Têtes sur RTL.fr et sur toutes vos plateformes préférées.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info