La chronique de Laurent Gerra du mercredi 9 novembre

En grande forme cet automne, François Bayrou, actuel maire de Pau, multiplie les interventions dans les médias et sur les réseaux sociaux.

"Mademoiselle Jade, vous auriez dû commencer par dire que j’ai 4 pages – 4 pages ! – dans le dernier Paris Match et que j’ai même failli faire la couverture, comme Johnny, Kennedy ou Claire Chazal mais au dernier moment, ils ont préféré Isabelle Adjani", explique François Bayrou. "C’est étrange mais vous avez droit à un long reportage dans Paris Match. On vous voit dans le funiculaire de votre bonne ville de Pau où vous êtes chez vous et que vous appelez le Bayroustan", lui répond Mademoiselle Jade.

Quand elle n’est pas en train de batailler à l’assemblée Nationale, la Première ministre Élisabeth Borne multiplie les déplacements sur le terrain. Ces nombreux voyages loin de la capitale ne sont pas du goût de tout le monde. "Christophe Béchu et Agnès Pannier-Runacher m’ont informé de vos déplacements de la semaine prochaine… Vous ne serez jamais là", l'interpelle Bruno Le Maire. "Écoutez, mon p’tit Bruno, je ne connais ni ce Béchu, ni cette Pannier-Machin Chose mais vous savez bien que je dois aller régulièrement à la rencontre des Français", rétorque la Première ministre.

Après sa nomination à la tête de la RATP, l’ancien Premier ministre Jean Castex a déclaré qu’il souhaitait faire une immersion dans l’entreprise. "Je découvre les petits métiers du métro comme le pinceur de fesses et le frotteur de zizi aux heures de pointe ainsi que le gros monsieur qui ne mange jamais. Jamais !", révèle-t-il.

