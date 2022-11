La chronique de Laurent Gerra du lundi 14 novembre

Après le tollé suscité par les propos du député RN Grégoire de Fournas qui a été exclu pour 15 jours de l’Assemblée nationale, Marine Le Pen a vertement sermonné tous les élus RN.

"Je voudrais vous y voir, Madame. J’ai 88 députés à surveiller en plus du petit Jordan Bardella qui se fait harceler à la récré par les vieux du Front National, Madame", explique Marine Le Pen à Mademoiselle Jade. "Pendant les débats à l’Assemblée, j’ai interdit les blagues sur les Portugaises moustachues, les Corses fainéants, les Hollandais radins, les grecs qui sont tous à voile et à vapeur et les Chinois qui mangent leur chien, Madame", renchérit Marine Le Pen.

Quant à Jordan Bardella, il raconte : "Marine, Marine, y’a Steve Briois qui fait rien qu’à dire que j’ai tout copié sur Eric Zemmour. C’est même pas vrai d’abord !" Ce à quoi Marine Le Pen lui répond : "N’embête pas les gens avec tes problèmes, Jordan. Demande plutôt à Amandine Bégot si elle n’a pas des feutres et du papier dans son sac".

Anne Hidalgo l’a annoncé : la taxe foncière à Paris va augmenter de 50%. Faisons le point avec notre spécialiste en économie, François Lenglet. Est-ce une mauvaise nouvelle pour les propriétaires parisiens ? "Pas forcément. Je dirais qu’il y a du pour et du contre. Le pour, c’est qu’après avoir payé leur taxe foncière, les bobos parisiens n’auront plus un sou…", analyse-t-il.

