La question était redoutée depuis plusieurs semaines par certains au sein de la France insoumise : Adrien Quatennens va-t-il faire son retour à l'Assemblée et en tant que numéro 2 du parti ? Le député LFI du Nord qui s'est mis en retrait de ses fonctions au sein du parti après avoir reconnu avoir giflé son épouse, a fait passer le mot : il est prêt à reprendre du service au sein de l'hémicycle.

Jean-Luc Mélenchon a tranché, comme le rapporte Le Figaro : "Adrien a avoué une gifle. Ça le rend inéligible à vie ? Il va remonter sur son cheval et nous allons l'aider". Et c'est donc ce à quoi s'attèlent les proches du chef de file de la France insoumise.

Le mouvement est prêt à encaisser la polémique sur le retour d'Adrien Quatennens. "Il y aura une polémique. Elle passera comme toutes les autres. Vous savez quand, on a vécu les perquisitions…", confiait un cadre La France insoumise dans Le Figaro.

Un retour qui embarrasse au sein de LFI

Cette décision sur la possibilité d'un retour de l'élu ne fait pas l'unanimité au sein du mouvement. Depuis plusieurs semaines, un débat agite au sein des instances de LFI. Le député du Nord doit-il revenir ? Et si oui comment ? Un député Insoumis s'interrogeait dès sa mise en retrait : "Le jour où il voudra revenir, que ferons-nous ?". Un élu LFI, lui, décrivait une réunion minée par une ambiance crispée où "ceux qui pensent qu’il faut attendre son retour" ont affronté "ceux qui pensent qu’il faut prendre une mesure pour anticiper le moment où il voudra revenir". Traduction : une mesure - une sanction - qui l'empêcherait de revenir.

Un autre député a indiqué à L'Express que le retour du député du Nord pourrait attirer l'attention loin des préoccupations du groupe à l'Assemblée et du mouvement. "La bataille des retraites risque d'être polluée par le retour d'Adrien Quatennens", craint-il.

Quant au reste de l'alliance de gauche, l'écologiste Sandrine Rousseau a jugé "impossible" son retour sur les bancs du Palais Bourbon. Selon elle, Adrien Quatennens doit "prouver aux femmes que son retour pourrait servir ce combat-là". "La question (du retour) ne m'est pas posée à moi, elle est posée et à LFI et à Adrien Quatennens", a réagi la députée EELV sur France inter.

Un retour sur les réseaux sociaux

En attendant qu'aboutisse la "réflexion", pour reprendre les mots de la cheffe des députés LFI, Mathilde Panot, Adrien Quatennens a repris la parole pour la première fois depuis son retrait mi-septembre du poste de coordinateur de la France insoumise. Le député LFI du Nord a réagi à l'effondrement de deux immeubles à Lille.

Sur son compte Twitter, il a écrit adresser "une pensée solidaire aux Lillois concernés" et a "salué la réactivité de celui qui a donné l'alerte, et le professionnalisme des services municipaux et de secours".

