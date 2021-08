Les Grosses Têtes : les cartes postales de Jeanfi, Titoff, Estéban et Florian Gazan

Cet été, suivez les aventures des grosses têtes sur leur destination de vacances. Laurent Ruquier leur a demandé à tous d'envoyer une carte postale sonore pour partager leur quotidien, loin des studios d'enregistrement.

Cette semaine, partez avec Jeanfi Janssens sur la Dune du Pilat en Aquitaine puis sur son bateau. Jeanfi explique aussi qu'il n'oubliera pas le Nord et sa famille. Il évoque aussi son désir de se forger un "summer body", et la fois où il a dû évacuer d'urgence un camping en feu. Du côté de Titoff, c'est dans le sud de la France, entre la Côte d'Azur et la Corse qu'il a décidé de s'en aller.

Estéban, quant à lui, se reprend au jeu de la navigation en louant une péniche sans permis pour se balader en Camargue au milieu des flamants roses, en compagnie de son chien. Même destination pour Florian Gazan, mais avec une autre partie beaucoup plus sportive avec beaucoup de tennis au programme.