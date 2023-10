La chronique de Laurent Gerra du 6 octobre 2023

Gaël Tchakaloff a consacré un livre sur Emmanuel Macron. Elle révèle des propos très durs tenus par François Hollande à l'égard de son successeur à l'Elysée. "Je n'ai jamais dis à Grichka Bogdanoff qu'Emmanuel n'était rien politiquement, qu'il n'avait ni conviction ni culture. Bref que c'était un nul, un zéro, une petite crotte. Je ne l'ai pas dis ça", se défend l'ancien président. "Pourquoi dirais-je du mal d'un petit arrogant qui m'a trahi, qui m'a planté un couteau dans le dos ? (...) Emmanuel est mon fils spirituel. Il a poursuivi mon œuvre pour la France : déclassement du pays, tensions sociales, ruine économique. Ce petit marche sur mes pas. Et je lui souhaite, comme ce qui m'est arrivé, le meilleur pour la fin : terminer bouliste au Touquet", poursuit François Hollande.

Il y a 5 ans, les campagnes présidentielles venaient de débuter. Alain Juppé était alors donné largement favori. "C'était le bon temps ! Presse écrite, radio, télé, j'étais partout. J'avais même fait Yann Barthès. Je refusais du monde dans mes meetings, c'est tout juste si des petites culottes ne volaient pas sur scène. Même Benjamin Biolay emballait moins que moi à l'époque", confie l'ancien Premier ministre. Malheureusement, la "Juppé Mania" s'est estompée ces dernières années. "Ça, c'était avant... Aujourd'hui, plus personne s'intéresse à moi. La dernière fois que j'ai fait une couverture, c'était dans le Notre Temps spécial prostate de cet été. À part RTL, il n'y a plus que France Bleue Haute-Garonne qui m'invite".

Dans une vidéo, Jean Lassalle se met en scène en train de défricher ses terres. Il invite les écologistes, Eric Piolle et Yanick Jadot à faire de même. Il s'explique dans la voix de Laurent Gerra. "C'est pour me foutre de la gueule de ces grands nigauds d'écolos. Ils prétendent défendre la nature. Mais ils ne la connaissent pas, la nature, la vraie : les ronces qui piquent le cul, les échardes qui te rentrent dans les panards, et les rochers qui font les mains calleuses. Et c'est qui qui a le cul tanné, les panards en bois, et les paluches en acier qu'on dirait des pelles ? Certainement pas Piolle et Jadot ! C'est Jean Lassalle !" clame-t-il.

Dans cette chronique du 6 octobre, Laurent Gerra également imité Marc-Olivier Fogiel et André Manoukian.