La chronique de Laurent Gerra du 2 octobre 2023

Ce lundi 2 octobre, Nicolas Sarkozy était l'invité exceptionnel de RTL Matin, et s'est également retrouvé dans la voix de Laurent Gerra. "Je voulais demander sa recette des chouquettes à Monsieur Lignac et puis aussi parce qu’il y a un sujet qui me tient à cœur et que j’ai pas parlé à Madame Bégot tout à l’heure : dans la classe politico-médiatique où c’est que je suis, y’en a un qui a une tête de faux-jeton et qui fait rien qu’a fouillé dans mes affaires. Avec sa petite moustache, il ressemble à Super Mario mais en moins rigolo (...) Il s’appelle Edwy. C’est ridicule, hein ? C’est pour ça qu’il est méchant. Ça fait 10 ans qu’il ne me lâche pas, une vraie punaise de lit, on ne peut pas s’en débarrasser", explique l'ancien président.

La France est justement menacée par les punaises de lit. Ces insectes font les gros titres de tous les médias. De quoi rappeler quelques souvenirs à Bernard Lavilliers. "Quand el Nanardo était dans la junglas, al Center Parcos, il en a vu, des punaises de lit, grosses comme des crabos. Et il y avait aussi des poux, gros comme des mygales dans la tignasse à Nanardo et des morpiones gros comme des coliones del toro. Et Nanardo, il les descendait avec son pistoleros en or. C’est pour ça que Nanardo a pris sa retraite au Baratapas", partage le compositeur, avec son accent espagnol.

Au cinéma, dans le train, ou encore dans le métro, les punaises de lit sont partout. Alain Finkielkraut n'y a pas échappé en montant dans son TGV. Mais cela n'a pas été son seul problème. "Mon voyage serait certainement plus agréable si on m’épargnait la liste des gens qui travaillent dans ce train, mais peu importe, pour une fois que le train est parti à l’heure, je ne vais pas faire ma mauvaise tête". Le philosophe ne comprend pas les consignes de sécurité annoncées par les contrôleurs. "Mais pourquoi irais-je ouvrir les portes de ce train ? Je n’ai pas l’intention d’aller visiter la zone industrielle de Montceau-les-Mines !".

Dans cette chronique du 2 octobre, Laurent Gerra également imité Alain Souchon, Grand Corps Malade, et Guillaume Durand.

































































































































































































































































































































L'INTÉGRALE - Sarkozy, Lavilliers, Finkielkraut... La chronique du 2 octobre 2023

