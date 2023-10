La chronique de Laurent Gerra du 4 octobre 2023

Le film Bernadette sort au cinéma ce mercredi 4 octobre. Catherine Deneuve incarne le personnage éponyme. De quoi ravir Fanny Ardant. "Je ne suis pas du tout jalouse. Catherine et moi, on s’adore, forcément. Je suis vraiment heureuse qu’on lui ait donné un petit rôle pour améliorer sa retraite. C’est une chance que Line Renaud, Micheline Presle et Maria des Bodin’s n’aient pas été disponibles", réagit l'actrice. Dans ce biopic, le rôle de Jacques Chirac est joué par Michel Vuillermoz. Une décision que ne comprend pas Patrick Bruel. "En tant qu’acteur, en tant que chanteur, en tant que joueur de poker international en ligne, en tant qu’égérie pour les slips en papier, je peux tout faire. Alors Chirac, j’aurais pu l’incarner", clame l'artiste.

La semaine dernière, le Haut Conseil à l'Egalité entre les femmes et les hommes a remis un rapport alarmant. Selon lui, les vidéos pornographiques proposées en ligne regorgent d'images choquantes et avilissantes pour les femmes. Un sujet que défend avec intérêt, Patrick Sébastien. "Tu vois, derrière ma chaîne de gitans et sous ma coupe de Playmobil Norvégien, il y a un féministe. Et quand je suis avec un couple par exemple, pour éviter de parler plus au mec qu'à la nana, j'parle de moi tu vois".

Les supporters français de la Coupe du monde de rugby ont adopté la chanson Dans les yeux d'Emilie de Joe Dassin. Pourtant, Enrico Macias pensait en être le compositeur. "Tu sais que je suis pas jaloux pour un sou, ma parole, c’est même le contraire : si je vois que tu as une nouvelle couscoussière électronique du dernier cri, j’suis content pour toi. Mais là quand même, ils ont fait fort les supporters de rugby de prendre une chanson de Joe Dassin qui nous a quitté à nous, alors que moi, j’suis toujours là", explique le chanteur. Il partage en exclusivité sa nouvelle création. "Ah qu’il est joli, le rugby d’mon pays... Laï, laï, Laï, laï, Laï, laï".

Dans cette chronique du 4 octobre, Laurent Gerra également imité Pascal Praud, Michel Sardou, Bruno Le Maire, et Jean Roucas.

































































































































































































































































































































