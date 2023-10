La chronique de Laurent Gerra du 3 octobre 2023

Tous les matins à 7h30, François Lenglet explique l’économie sur RTL. Ce 3 octobre, il rend compte de l'augmentation de l'essence. "Il faut savoir qu’il y a plusieurs facteurs à prendre en compte dans le prix du litre d’essence. Prenons un litre d’essence ordinaire à 10 €. Dans ce prix, il y a d’abord la fameuse TIPP (Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers) mais il y a aussi des taxes cachées comme la TEUB (Taxe Européenne Unitaire de Bruxelles) et le Dispositif Interne National de Défiscalisation Opérationnelle Normalisée, le DINDON", annonce le journaliste. "On pourrait imaginer par exemple une Taxe Unique sur les Recettes de Liquidités Unifiées de la Tarification Européenne, une TURLUTE, mais à une condition : il faut que le prix à la pompe baisse", conclut-il.

Afin de lutter contre le harcèlement scolaire, le gouvernement a mis en place des cours d’empathie dans les écoles. Laurent Gerra partage la réaction de MC Bâtard. "J’en ai retiendu que, si dans la cour de récré un mec te regarde de travers, il faut pas lui mettre un coup de poing dans sa gueule. La prof d’empathie elle nous a dit qu’il faut régler les conflits par la parole. Donc il faut lui répondre : 'baisse les yeux fils de p... où tu vas te manger un coup de poing'. C’est ça l’empathie", explique-t-il.

Le monde des influenceurs vit une véritable révolution. En effet, la nouvelle loi française sur le placement de produit a fait s’effondrer leurs revenus. François Hollande donne son avis. "Je suis solidaire de Poupette Kenza, Nicolo Ferrari, Lena Situation, Seb la frite… Moi aussi, je suis frappé par les nouveaux tarifs. Au lieu de m’installer à Dubaï, sur un rooftop, je tourne mes réels à la piscine municipale de Tulle".

Dans cette chronique du 3 octobre, Laurent Gerra également imité Gabriel Attal, Gérard Depardieu, et Benoît Poelvoorde.

































































































































































































































































































































L'INTÉGRALE - Lenglet, Attal, Hollande... La chronique du 3 octobre 2023

