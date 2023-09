La chronique de Laurent Gerra du 29 septembre 2023

Carla Bruni a publié sur Instagram des photos d'elle à la plage. On la voit de dos, ou avec les seins nus. "Vous vous rendez compte, j'ai été ministre de l'Intérieur, ministre de l'Economie, président de la république, président de l'Europe, grand écrivain que même Enchanté de Balzac et Gorgonzola ne m'arrivent pas à la cheville. Et maintenant je suis Insta Husband. Quelle progression, quel parcours, mais quel destin !", réagit Nicolas Sarkozy, ravi que sa femme soit une influenceuse. "Je la prends en photos le matin, le soir, et même le midi quand je dois prendre en photo son assiette pour qu'on voie les tomates mozza comme elles sont belles".

Les consignes gouvernementales demandant de limiter la température à 19 degrés dans les locaux professionnels, commencent à s'appliquer. Mais déjà des contestataires se font entendre. "Même si je ne suis plus directeur du FMI, je continue de suivre la vie économique de mon pays. Donc je pense à ceux et à celles qui peuvent perdre leur emploi à cause de cette température", intervient Dominique Strauss-Kahn. "Je pense par exemple à Mumu la brouette, Lili la cravache, Olga de la volga, mais aussi la barbue du Trocadéro".

Le pape François a réunit les 226 cardinaux de l'Eglise Romaine pour faire un bilan de son pontificat. "Le bilan est que même s'il y avait beaucoup de robes, ça manquait de filles", se désespère le Saint-Père. Pour pimenter l'ambiance de cette réunion, le pape a diffusé la musique Only You des Platters. "Quand j'ai mis le slow, les cardinaux étaient obligés de s'inviter à danser". Il espère que les journalistes ne vont pas mal interpréter ce moment. "Sinon on va croire qu'au Vatican, il n'y a que des gens de la fanfare, parce que ça m'énerve", précise-t-il.

Dans cette chronique du 29 septembre, Laurent Gerra également imité François Mitterrand.

































































































































































































































































































































La chronique du 29 septembre 2023

