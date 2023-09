INVITÉ RTL - Alain Juppé "ne supporte pas l'hystérisation de la vie politique"

À 78 ans, Alain Juppé, ancien candidat à la primaire de la droite en 2017 et membre du Conseil constitutionnel, publie Une histoire française, aux éditions Tallandier. Il y évoque son parcours politique, mais aussi des épreuves de sa vie personnelle. "Aujourd'hui, et c'est un des messages de mon livre, ce que je ne supporte pas, c'est l'hystérisation de la vie politique. Je ne veux désigner personne. Aujourd'hui, on monte tout de suite aux extrêmes", nous dit-il, invité de RTL ce lundi 25 septembre.

"Aujourd'hui je pense qu'en matière de violences verbales, débouchant sur la violence physique, on a battu tous les records. Et il y a une chose qui change tout, c'est que sous la IIIe République il n'y avait pas de réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce qui se passe à l'Assemblée nationale est immédiatement diffusé à des millions de spectateurs", poursuit l'ancien ministre.

"Parmi les grands défis que nous allons avoir à relever, il y a le défi environnemental, le défi migratoire et le défi numérique. Les progrès de l'intelligence artificielle sont formidables, ça nous apporte des bénéfices incroyables, mais c'est aussi un poison redoutable et un danger majeur pour nos libertés", ajoute-t-il.

