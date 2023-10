La chronique de Laurent Gerra du 11 octobre 2023

La semaine dernière, Emmanuel Macron annonçait la création de 239 brigades de gendarmerie dont 146 brigades mobiles. Alors, comment ne pas penser aux Gendarmes de Saint Tropez... "Garde à vous, Messieurs ! Au vu de nos résultats désastreux à Saint-Tropez, notre ministre, Gérald Darmanin, a décidé de nous muter dans une brigade de gendarmerie mobile en banlieue, à Montreuil", annonce Michel Galabru, dans la voix de Laurent Gerra. "J’ai repéré un type suspect, mon adjudant, mais alors très suspect, déclare Louis de Funès. Avec des grands cheveux gras, une veste en velours et une petite barbiche… Il était en train d’invectiver un boucher à cause de ses beefsteaks et des petits veaux orphelins". "Aaaah ! Mais c’est Aymeric Caron, l’activiste de la cause animale ! Il va encore en faire des tonnes sur Twitter ! Pour me punir, Gérald Darmanin va me muter à La Bourboule avec ma camionnette mobile ! Je vais me fader toute la journée des retraités qui ont perdu leurs clés !", répond l'adjudant.

Dans l'actualité, nous retrouvons encore les punaises de lit. Ce qui donne des idées aux producteurs de séries télévisées. Dans la série Tulsa King, John Rambo affrontera bientôt ces insectes. "Dans la prochaine saison, ça va chier. Ça va se passer dans une décharge qu'on appelle Paris. Je vais déclarer la guerre aux punaises de lit afin que les rats reprennent leur territoire", confie le spécialiste des conflits armés. Une tâche difficile à surmonter, même pour un héros de guerre. "Les punaises, ça me fait peur. Elles rentrent dans votre lit la nuit et vous sucent sans vous demander... '#Weinstein', #MeToo, #Balance ta punaise", dit-il en pleurant.

De son côté, Messmer, le célèbre hypnotiseur, sera bientôt de retour sur scène, en France. Une bonne nouvelle pour Etienne Daho, qui espère avec une séance d'hypnose, pouvoir chanter plus fort. "Toi, le chanteur aphone, je m’en vas t’arranger ça. Mais d’abord, j’voudrais que tu comptes avec moi à l’envers jusqu’à 5. Puis là, tu dors... Maintenant, tu m’en vas faire tout ce que je te dis. On va commencer par ton tube inoxydable, là : Fin de semaine à Rome. Tu m’en vas me le chanter comme si t’étais le fils de Garou et d’Isabelle Boulay", ordonne Messmer.

Dans cette chronique du 11 octobre, Laurent Gerra également imité le lieutenant Columbo.

































































































































































































































































































































À écouter L'INTÉGRALE - Les Gendarmes, Rambo, Columbo... La chronique du 11 octobre 2023 00:09:34

