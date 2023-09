"Me nuire personnellement" : Aymeric Caron se défend d’avoir "forcé" l’école maternelle de sa fille

La police a été appelée, ce vendredi 22 septembre, par la directrice d'une école maternelle de Versailles, après qu'Aymeric Caron a passé, en force, les grilles de l'établissement, pour amener sa fille jusqu'à sa classe, alors qu'elle était en retard. Un comportement interdit par le règlement de l'école. Selon plusieurs médias, ça ne serait pas la première fois que cette situation se déroulait

En fin de journée, ce vendredi, le député de la 18e circonscription de Paris a posté un long message sur le réseau social X, pour revenir sur les faits, et a dénoncé le "traitement" dont il a fait l'objet, afin de lui "nuire politiquement". Selon lui, il était 08h32 quand une encadrante lui "a demandé de lui laisser (sa) fille." Mais il a préféré l'emmener directement en classe.

Dans un son message, l'ancien chroniqueur d'On n'est pas couché, a critiqué la direction de l'établissement et la municipalité : "Il est clair que la direction de l’école, faisant partie d’un rectorat désormais trop bien connu pour ses négligences graves, a voulu me nuire personnellement (...) Cette municipalité alimente aujourd’hui très opportunément la campagne de diffamation à mon égard."

Selon lui, "les administrations sortent de leur devoir de réserve et de neutralité pour s’inviter dans le débat politique et médiatique". Aymeric Caron a, par ailleurs, annoncé "déposer plainte avec (ses) avocats contre ces responsables et toute entité qui s’emploierait à relayer des attaques diffamatoires contre moi, et violant la vie privée de (sa) famille."

