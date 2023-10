La chronique de Laurent Gerra du 10 octobre 2023

Septembre 2023 a été le mois le plus chaud jamais enregistré dans l’histoire de Météo France. Pour Michel Chevalet, cela va engendrer une hausse étonnante, celle de l'obésité. "S’il n’y a plus d’hiver, il n’y a plus d’hibernation pour les marmottes, qui vont donc passer leur vie entière à bouffer et ne plus jamais s’arrêter de grossir". Le journaliste scientifique relève une autre conséquence... "Il y aura également une hausse de l’alcoolisme. En effet, les touristes qui ont réservé dans les stations de ski, à défaut de descendre des pistes, descendront des bouteilles de génépi".

Ce mardi 10 octobre est la journée mondiale de la santé mentale. Selon l’OMS, 50 % de la population française est dépressive. "C’est vrai qu’avec une politique de santé publique digne de ce nom, on pourrait améliorer les choses", réagit Michel Houellebecq. "Si tous les Français regardaient CNEWS, ne serait-ce qu’une heure par jour, rien qu’avec l’anxiété provoquée, on pourrait passer de 50 % à 75 % de dépressifs. Mais pour ça, il faut une vraie volonté politique", propose l'écrivain.

Les entrepreneurs de pompes funèbres se bousculent sur les ondes pour vanter leurs mérites en matière d’obsèques personnalisées… Jean-Marie Bigard s'y met à son tour. "Ma belle-sœur, elle adorait la b... ; dès qu’elle en voyait une, elle sautait dessus. Alors, quand on a choisi sa pierre tombale avec les Pompeuses Funèbres Générales, on y a fait sculpter un énorme 'zgueg', le gars, pour que le souvenir de sa passion, y reste gravé à tout jamais dans le marbre. Et maintenant, il y a toutes ses copines qui viennent s’assoir sur sa tombe ! Alors vous aussi, avec les Pompeuses Funèbres Générales, dites non aux zobs secs", annonce l'humoriste.

Dans cette chronique du 10 octobre, Laurent Gerra également imité Jean-Michel Aphatie, Xavier de Moulins, et Benjamin Castaldi.

































































































































































































































































































































L'INTÉGRALE - Chevalet, Houellebecq, Aphatie... La chronique du 10 octobre 2023

