Fêtes de fin d'année : découvrez la version de "Let it Snow" de Garou

publié le 25/12/2020 à 09:45

Il y a 25 ans, le jour de Noël 1995 disparaissait l’acteur et crooner américain Dean Martin. Il reste un des plus grands interprètes, et en particulier des chansons de Noël. Son album A Winter Romance, sorti en 1959, a toujours une classe folle, difficile de trouver mieux.

Tout comme The Christmas Song, ce morceau a été écrit pendant la canicule de l’été 45 en Californie, les auteurs rêvaient de fraîcheur, de neige. Ils ont donc créé Let it Snow en imaginant une histoire d’amour au coin du feu, il n’y a donc au départ aucune allusion à Noël. Mais grâce à cette version définitive de Dean Martin, la chanson est devenue un classique des fêtes de fin d’année.

Il en existe aujourd’hui près de mille versions. Il y a 10 ans, Kylie Minogue l’a délicieusement chantée. Let it Snow a été traduit en français, le titre est devenu C’est l’hiver. Peu de versions, on retient tout de même celle de Garou dans son album de Noël It’s Magic. Pour finir, direction le bel album Noël Noël Noël réalisé en 2011 par Michel Legrand. Il avait dirigé une dizaine d’artistes pour des reprises très réussies. Pour faire swinguer Let it Snow avec grand orchestre, Michel Legrand avait choisi le chanteur anglais Jamie Cullum.