La chronique de Laurent Gerra du 9 octobre 2023

Depuis la rentrée, Philippe de Villiers anime sur CNEWS l’émission Face à Philippe de Villiers, qui connaît un grand succès d’audience. "J’adore ça !", s'exclame l'écrivain. "Et c’est d’ailleurs l’objet de ma visite aujourd’hui dans le fief du tsar Nicolas de Tavernost. J’aimerais lui demander une audience pour lui proposer une émission sur vos ondes. Quand j’écoute votre matinale, entre les recettes au ras el-hanout de Cyril Lignac et les températures africaines annoncées quotidiennement par le sieur Bodin, j’ai l’impression d’être sur Beur FM !", poursuit-il.

Il y a trois semaines, Muriel Robin déclarait dans l’émission Quelle Époque, sur France 2, que le fait d’avoir rendue publique son orientation sexuelle lui avait fermé les portes du cinéma. À travers la voix de Laurent Gerra, elle annonce les films qui lui ont été interdits. "James. Bond. Les James Bond girls : Carole Bouquet, Sophie Marceau, Eva Green, Léa Seydoux. Pas moi, Seydoux. C’est pas doux !", confie l'humoriste. Cela n'a pas empêché qu'elle soit approchée pour un grand rôle d'une production française, "dans Astérix, pour jouer Cétautomatix, le forgeron du village gaulois", précise-t-elle. Muriel Robin a tourné dans plusieurs feuilletons, traitant des sujets dramatiques. "Alzheimer, les femmes battues, les empoisonneuses, l’inceste… pas très glamour tout ça. Bientôt, ils vont me proposer d’incarner le suicide, le papillomavirus et la faim dans le monde. Ça changera, le jour où les moules auront des dents".

Laurent Gerra vous propose une nouvelle série : "Les aventures de Finky". Dans ce nouvel épisode, nous retrouvons Alain Finkielkraut dans un bar parisien, pour commander un café. Mais surprise, il s'est trompé de lieu... Il s'est rendu dans un bar à sourcil. "Mais c’est absurde ! Si c’est ça je vais aller boire mon café au bar d’à côté", s'offusque-t-il. L'esthéticienne lui indique un autre bar littéraire pour prendre son café... "Un bar à livres ? Et pourquoi ne pas appeler ça une librairie ? Je ne vois qu’une explication : je suis bloqué dans un mauvais rêve et je vais me réveiller", s'inquiète l'écrivain. L'hôtesse lui donne donc l'adresse d'un bar à sieste pour se reposer. "Mais comment le monde a-t-il pu devenir aussi bête ?! Et si je veux boire un café, où dois-je aller ?", se désole le philosophe.

Dans cette chronique du 9 octobre, Laurent Gerra également imité Jacky Chiasson, Jean-Marie Bigard, et Jean-Baptiste Guégan.

































































































































































































































































































































