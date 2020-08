L'Ardèche : pommes de terre, eaux minérales gazeuses et marrons glacés à l'honneur

Tout l'été, RTL vous régale vous emmène découvrir ou redécouvrir les produits de notre terroir. Un tour de France des régions à la rencontre des producteurs, maraîchers, restaurateurs et artisans qui font chaque jour la fierté de leur région.

La grotte Chauvet, le Pont d'Arc, ou encore le parc national des Cévennes... Aucun doute, nous sommes en Ardèche ! Département situé en région Auvergne-Rhône-Alpes, l'Ardèche doit son nom à la rivière, qui traverse le territoire d'ouest en est, et qui a façonne, avec l'érosion, ces dénivellations très marquées qui font aujourd'hui les beautés des Gorges ardéchoises. C'est également l'eau qui est à l'origine des nombreuses grottes, à l'image de l'incroyable grotte Chauvet, qui nous propulse 320 siècles en arrière. L'Ardèche, ce sont aussi ses villages pleins de charme et de caractère.

Mais l'Ardèche regorge aussi de nombreuses spécialités culinaires. Importée au 16e siècle, c'est ici que la pomme de terre aurait été cultivée pour la première fois en Europe. Impossible de ne pas goûter aux châtaignes et aux marrons. D'ailleurs, de la crème de marrons a vu le jour, et les châtaignes d’Ardèche ont obtenu en 2006 l'AOC. Pour accompagner avec l'assiette, de nombreux vins, comme le cornas, le saint-joseph ou encore le condrieu, s'offrent aux papilles des touristes et locaux.

L'évidence : la pomme de terre

Originaire des Andes péruviennes et colombiennes, ainsi que du Chili, la légende raconte que c'est à Saint-Alban d'Ay, en Ardèche, que la plante produisant les tubercules de pommes de terre aurait été cultivée pour la première fois en Europe, vers 1540.

Dès le début du 17e siècle, on la cultive dans les fermes ardéchoises de manière courante. La texture de ce nouveau légume s'apparentait beaucoup à celle de la purée de châtaignes, fortement consommée à l'époque. Jean-Sébastien vous dévoile toutes les raisons de cette union entre la pomme de terre et la région ardéchoise.

Le choix de Luana : le gâteau de pommes de terre

Luana Belmondo, nous donne la recette de son gâteau de pommes de terre.

L'ambassadrice : l'eau minérale gazeuse de Vals, avec Marie Pierre Curinier

L’eau minérale gazeuse de Vals existe depuis 1602. Eau historique, elle fait partie des plus anciennes sources exploitées en France. Elle est issue d’un mélange de plusieurs sources naturellement gazeuses, toutes captées à Vals-les-Bains. Marie Pierre Curinier, présidente de la société des eaux minérales de Vals, vous explique toutes les vertus de cette eau.

