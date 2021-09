Jours fériés et ponts 2021/2022 : les jours à poser pour avoir plus de vacances

La reprise est amorcée pour bon nombre de Français, et c'est peut-être déjà l'occasion de prévoir vos prochaines vacances. Pour cela, vous pouvez compter sur les jours fériés. Notez qu'à part le dimanche de Pâques, le lundi de Pentecôte ou encore le jeudi de l'Ascension, la plupart des jours fériés changent chaque année. Il faut donc prévoir et anticiper si vous souhaitez optimiser vos ponts et vacances.

Le prochain jour férié à venir, c'est le 1er novembre, qui tombe un lundi. Vous pourrez donc opter sur la Toussaint pour faire un pont. Il vous sera également possible d'en faire un de 4 jours pour la célébration de l'Armistice de 1918, le jeudi 11 novembre.

En revanche, l'année 2021 s'achèvera par le traditionnel jour de Noël, le samedi 25 décembre, qui ne vous permettra pas de profiter d'un week-end de 3 jours. Même chose pour le début de l'année 2022 car le jour de l'An, le 1er janvier, aura lieu un samedi également.

Pour bénéficier d'un temps de repos sans poser de jour de congés, vous pourrez compter en 2022 sur le lundi de Pâques qui aura lieu le lundi 18 avril et l'Ascension, qui tombe le jeudi 26 mai. Vous pourrez aussi miser sur la Pentecôte, le lundi 6 juin, le 14 juillet, pour la Fête nationale, qui sera un jeudi et enfin l'Assomption, qui tombera le lundi 15 août.

Malheureusement, la Fête du Travail, le 1er mai, aura lieu un dimanche tout comme le 8 mai, célébrant l'Armistice de 1945.