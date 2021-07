14 juillet : pourquoi ce jour est-il férié ?

Il y a des jours incontournables en, France. Et comme chaque année, ce 14 juillet 2021 en fait partie. Une journée festive durant laquelle, les célébrations s'enchaînent : défilé militaire, feux d'artifice, concerts,... Mais à quoi correspond ce fameux 14 juillet qui est fêté tous les ans ?

Le 14 juillet fait évidemment référence à la prise de la Bastille qui a eu lieu 232 ans plus tôt, le 14 juillet 1789. Ce jour-là, les Parisiens avaient envahi la forteresse de la Bastille, symbole de l'arbitraire du pouvoir, pour récupérer de la poudre et des balles. Mais ce n'est que le lendemain que Louis XVI apprend les faits. Cet événement historique marque alors le début de la Révolution française et la fin de la monarchie absolue.

Si le 14 juillet est associé à la prise de la Bastille et son imagine sanguinaire, c'est dans les faits, le 14 juillet 1790, fête de la Fédération, qui est commémoré en France depuis plus d'un siècle. Un an après la Révolution, ce grand événement signe la réconciliation du roi et du peuple français. Lors de cette grande fête, l'Armée révolutionnaire, le Parlement, le ri, la reine et le dauphin ont prêté serment de fidélité à la Nation et à la Constitution.

Loi promulguée le 6 juillet 1880

Ce n'est qu'en 1880 que les députés se rendent compte de la nécessité d'offrir à la nation, une fête collective. Plusieurs dates sont donc proposées mais c'est finalement le 14 juillet qui est retenu. Le 21 mai 1880, Benjamin Raspail, député de Paris, dépose un projet de loi. La loi est promulguée le 6 juillet, soit dix ans après la IIIe République. Le 14 juillet est donc un jour férié.