Jeudi de l’Ascension 2021 : que fête-t-on en ce jour férié ?

publié le 13/05/2021 à 06:10

Ce jeudi 13 mai est férié et marque pour les chrétiens l'Ascension. Cette fête est toujours célébrée 40 jours après Pâques. Elle symbolise la montée au ciel de Jésus, 40 jours après sa résurrection, et marque donc la fin de sa vie terrestre.

Cet événement est rapporté dans les évangiles de Marc et celui de Luc. Le premier le place directement après la résurrection du Christ, le second le situe, à la fin de son évangile, 40 jours après la résurrection. La durée de 40 jours a une forte portée symbolique dans la Bible. Après 40 jours d'apparition de Jésus ressuscité, les Apôtres et les disciples sont prêts à son départ. Jésus laisse les mortels porter sa parole sur la Terre à sa place.

Ce départ au ciel serait à l'origine du don de l'Esprit saint aux Apôtres, fêté dix jours plus tard (soit 50 jours après Pâques), à la fête de la Pentecôte. La tradition place ces deux événements à Jérusalem, l'Ascension étant située en haut d'une colline à l'extérieur de la ville.