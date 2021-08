Assomption 2021 : pourquoi le 15 août est-il un jour férié ?

C'est un jour férié qui passe inaperçu pour beaucoup car il tombe pendant les grandes vacances d'été, mais cette année, il aura lieu également en plein dimanche. Habituellement, les juillettistes en profitent pour s'offrir un week-end rallongé quand la reprise est dure. Et cette année, les grands pèlerinages devront se faire avec respect des mesures sanitaires : le 15 août, les catholiques célèbrent l' "assomption" de la Vierge Marie.

Si la fête a été instituée dès la fin du VIe siècle, pour l'Église catholique cet événement n'est un dogme (une vérité de foi) que depuis 1870. Il y a 150 ans, elle a affirmé que Marie, "après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme" au ciel. Cette fête ne doit pas être confondue avec l'Ascension de Jésus.

Les Églises réformées et protestantes rejettent ce dogme, car il n'est pas évoqué dans l'Évangile. Les orthodoxes lui préfèrent le nom de "Dormition de la Vierge". Ils affirment que la Vierge serait décédée sans aucune peur de la mort, et ce serait comme "endormie". C'est un thème très courant de l'iconographie orientale.

Une fête très célébrée en France

Dans le monde, et particulièrement en France, de grands pèlerinages sont organisés vers les sanctuaires mariaux, comme Lourdes (Hautes-Pyrénées), la Salette (Isère), l'île Bouchard (Indre-et-Loire), Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille (Bouches-du-Rhône) ou encore Sion (Meurthe-et-Moselle).

Si cette célébration est si importante en France, c'est parce que l'Assomption fut notre fête nationale avant la Révolution. En 1638, dans le "Vœu de Louis XIII", le roi de France a "consacré" sa personne, la couronne, la France et les Français à la Vierge et a ordonné que soient célébrées chaque 15 août de grandes processions afin d'avoir un fils. La naissance du petit Louis Dieudonné, futur Louis XIV, le 5 septembre de la même année, a donné une valeur particulière à cet acte.