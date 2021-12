Coronavirus : une nouvelle fois positif, Benoît Paire pousse un coup de gueule

C'est une annonce dont le tennisman français se serait bien passé. Benoît Paire a affirmé sur les réseaux sociaux, ce mercredi 29 décembre, avoir de nouveau été testé positif au Covid-19. Cette nouvelle contamination pourrait remettre en question sa préparation pour l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de l'année, qui a lieu du 17 au 30 janvier 2022.

Le joueur n'a pas manqué d'exprimer son ras-le-bol face à cette situation : "Bonjour je m'appelle Benoit Paire et pour la 250e fois je suis positif au Covid !! Franchement j'en peux plus de votre Covid de merde !!", a tweeté le Français de 32 ans.

46e mondial au classement ATP, Benoît Paire avait notamment déjà été testé positif lors de l'US Open 2020. Ce qui avait entraîné une quarantaine forcée de plusieurs jours à New York, puis à nouveau quelques semaines plus tard au tournoi de Hambourg.

Un mental mis à rude épreuve

Si le français ne semble pas avoir trop de symptômes du Covid-19, à part "le nez qui coule" comme il l'a déclaré, côté mental, Benoît Paire n'est pas au meilleur de sa forme : "Comment je vais ? À cause du Covid, j'ai le nez qui coule, mais à cause de toutes ces quarantaines passées dans une chambre à l'autre bout du monde, je me sens pas très bien dans ma tête", a-t-il écrit.