La liste de nouvelles mesures restrictives liée à l'épidémie de la Covid-19 dressée par Jean Castex, lundi 27 décembre, suscite la colère et l'amertume de nombreux professionnels de santé. Selon certains soignants, ces actions seront insuffisantes pour endiguer l'épidémie sur le territoire. Jean-Paul Sthal, professeur d'infectiologie au CHU de Grenoble, reproche même au gouvernement d'avoir donné la priorité à l'économie sur la santé.

"Le réveillon autorisé avec des jauges à l'intérieur à 2.000 personnes c'est 'open bar et faîtes ce que vous voulez'", a-t-il regretté. Selon lui, les contaminations vont se multiplier durant la semaine suivant la Saint-Sylvestre : "Vous imaginez fêter la nouvelle année sans s'agiter, crier un peu, chanter en restant à trois ou quatre ? C'est infaisable. Il va y avoir facilement entre 150.000 et 200.000 nouvelles contaminations", estime Jean-Paul Sthal.

"Mécaniquement, s'il y a plus de cas, il y aura plus de personnes hospitalisées et donc plus de morts", présage l'infectiologue. "Le curseur a été mis du côté de l'économie et la santé a perdu les arbitrages et on va en payer le prix sanitaire", fustige-t-il également.

