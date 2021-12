Coronavirus : où et comment se procurer un autotest ?

C'est une libéralisation réclamée par la grande distribution depuis le printemps dernier. La vente en supermarché des autotests est désormais autorisée. Selon un arrêté publié ce mardi 28 décembre au Journal officiel, cette mesure s'appliquera "à titre exceptionnel" jusqu'au 31 janvier.

Il est donc désormais possible de se procurer un autotest en pharmacie et en supermarchés. Alors que la demande explose à l'occasion des fêtes de fin d'année, cette décision est "juste et utile" selon Michel-Édouard Leclerc, PDG du groupe Leclerc. Celui-ci a promis des équipes "à la hauteur des enjeux" et surtout des autotests "à prix coûtant".

Les autotests seront donc vendus au détail et à moins de 2 euros. "Nous demandons de pouvoir vendre des autotests d’abord parce que les clients nous l’ont réclamé", a souligné Dominique Schelcher, président-directeur général de Système U, sur RTL mardi matin. Ce dernier a d'ailleurs rappelé la ressemblance de la situation avec l'autorisation de la vente de masques et de gel hydroalcoolique en supermarchés. "C’est un objectif de service qu’on souhaite rendre, et qu’on nous réclame", a-t-il ajouté.