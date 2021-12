Coronavirus : Véran annonce un nouveau record de contaminations avec 208.000 cas

La France a de nouveau franchi un nouveau record de contaminations au Covid-19 ce mercredi 29 décembre, en franchissant pour la première fois le seuil des 200.000 cas. Quelque 208.000 cas ont été enregistrés dans les dernières 24 heures en France, a annoncé Olivier Véran lors d'une audition à l'Assemblée nationale.

"Les chiffres qui seront publiés ce soir par Santé Publique France montrent une augmentation continuelle du nombre de contaminations dans notre pays, ce sont des chiffres qui donnent le vertige", a alerté le ministre de la Santé. "Ça veut dire que 24 heures sur 24, jour et nuit, toutes les secondes dans notre pays, deux Français sont diagnostiqués positifs au coronavirus", a-t-il ajouté. "Nous n'avons jamais connu une telle situation."

"Nous faisons face à deux ennemis", Delta qui n'a pas dit son dernier mot, a souligné Olivier Véran, ainsi que "le variant Omicron, et là je ne parlerai plus de vague. J'ai parlé de lame de fond (...) Vu les chiffres que nous enregistrons depuis quelques jours, je parlerai de raz-de-marée". Face à la flambée des contaminations, "10% de la population française est cas contact" et les non-vaccinés ont "peu de chances de passer entre les gouttes, le virus circule trop", a estimé le ministre.

Olivier Véran est entendu ce mercredi par la Commission des lois de l'Assemblée nationale à l'occasion de l'examen par les députés d'un projet de loi qui vise entre autres à transformer le passe sanitaire en passe vaccinal. Le texte sera discuté à partir de lundi 3 janvier à l'Assemblée et au Sénat à partir du mercredi 5 janvier pour une entrée en vigueur prévue dès le 15 janvier.