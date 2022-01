INVITÉ RTL - Variant Omicron : "On est presque face à une nouvelle pandémie", estime le Pr. Flahault

Le nombre de nouvelles contaminations continue de battre des records tous les jours. Ces dernières 24h, plus de 330.000 nouveaux cas ont été détectés en France. Le système de santé se trouve au bord de la saturation. Les hôpitaux sont débordés, tout comme les pharmacies. En cause, la percée du variant Omicron.

"On est presque face à une nouvelle pandémie avec ce variant Omicron", juge le professeur Antoine Flahault, invité de RTL Soir. Il s'agit de "quelque chose qui n'a pas beaucoup de rapport avec ce qu'on a connu jusqu'à présent. On n'a pas connu de telle amplitude de contaminations et cette vague est tellement forte que même si le variant est peu virulent, et heureusement qu'il l'est peu, les conséquences vont être très désorganisatrices".

L'épidémiologiste insiste sur l'importance de la vaccination pour se protéger contre les formes graves du virus mais indique qu'"en revanche, ce vaccin ne permet pas de bloquer la transmission". "Il la réduit probablement mais ne permet pas de la bloquer. Les digues vaccinales sont perforées en permanence par ce variant Omicron" conclut le spécialiste.