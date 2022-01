Coronavirus : Omicron sera-t-il le dernier variant de l'épidémie ?

Le sujet du jour. Le 26 novembre dernier, le monde tremblait de nouveau. Vols interdits, marchés financiers à la baisse, réunion d’urgence de l’Organisation Mondiale de la Santé... On découvrait Omicron, un variant du Covid-19 devenu aujourd'hui presque familier.

Pourquoi on en parle ? Le ministre de la Santé, Olivier Véran, estime que ce variant sera "peut-être le dernier". En Afrique du Sud, où Omicron a frappé le premier, la vague est terminée. Quel est son parcours ? Est-il réellement moins dangereux ? Peut-on déjà parler de dernière vague ?



L'analyse. "Tout le monde se parle entre différents spécialistes dans le monde, donc on avance très vite dans les recherches, explique Sophie Aurenche, journaliste spécialiste Santé à RTL, chargée du suivi de l'épidémie de Covid-19. Aujourd'hui, on peut dire qu'Omicron est deux à trois fois moins virulent que Delta."





