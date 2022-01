Coronavirus : que sait-on du nouveau variant découvert à Marseille ?

Une fois n'est pas coutume, un nouveau mariant du coronavirus a été découvert. Cette fois-ci, c'est en France qu'il a été détecté, à l'IHU de Marseille, fondé par le Pr Didier Raoult. S'il est encore trop tôt pour dire si cette nouvelle souche du virus est plus ou moins dangereuse que ses prédécesseurs, les chercheurs ont tout de même pu collecter quelques données.

Comme le détaille La Dépêche, ce variant, qui a été détecté le 9 décembre dernier, possède 46 mutations et 37 délétions dont 23 dans la fameuse protéine Spike, qui se trouve à la surface du virus et qui permet à ce dernier d'infiltrer nos cellules. S'il est comparé à Omicron, qui comprend une cinquantaine de mutations dont une trentaine sur la protéine Spike, sa contagiosité serait à priori moins importante, mais toujours supérieure à Delta et les autres variants, dont les mutations sur la protéine Spike sont inférieures à 10.

Ce qui est certain, c'est que ce variant, nommé B.1.640.2, est beaucoup moins répandu puisqu'il a été localisé sur un petit groupe de douze malades à Forcalquier dans les Alpes de Haute-Provence. Ce serait un sous-lignage du variant B.1.640, découvert en République du Congo en septembre et il serait arrivé jusqu'en France par l'intermédiaire d'un des patients de Forcalquier, qui a séjourné dans un pays non loin de la RDC, le Cameroun.

En France, seulement 188 cas du variant originel d'Afrique ont été enregistrés dans les Hauts-de-France, 171 en Île-de-France et 146 en Normandie, selon des chiffres de Santé publique France publiés le 27 décembre dernier. Pour le reste, un suivi rigoureux de ce variant et des études sont en cours pour déterminer sa dangerosité et sa résistance ou non au vaccin.