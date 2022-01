Coronavirus : quels sont les nouveaux symptômes du variant Omicron ?

Mal à la tête, à la gorge, nez qui coule… Ces symptômes de la Covid-19 sont déjà bien connus des personnes qui ont contracté le coronavirus. Avec la hausse du nombre de nouveaux cas liés au variant Omicron, de nouveaux symptômes ont vu le jour.

Les patients atteints par cette souche du virus présentent des symptômes assez similaires à ceux de la grippe. "Toux sèche, fièvre, sueurs nocturnes, nombreuses douleurs corporelles", énumère le docteur sud-africain Unben Pillay, au cours d'une conférence de presse relayée par Ouest France. Le docteur David Lloyd, interrogé par nos confrères de Sky News, a également remarqué les enfants contaminés étaient parfois sujets à des éruptions cutanées. Selon lui, 15% des enfants touchés par Omicron présentent ce symptôme.

Les symptômes classiques de la Covid-19, comme le nez qui coule et les maux de tête restent présents mais d'autres plus inconvénients se font plus rares avec le variant Omicron. Selon le quotidien régional, la perte du goût et de l'odorat est bien moins prononcée qu'avec le variant Delta.