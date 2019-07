publié le 11/07/2019 à 11:07

20/20 au Gault et Millau, trois fois trois étoiles au guide Michelin, Marc Veyrat est un des plus grands chefs cuisinier français. Mais, à 69 ans, le chef de la Maison des bois à Manigod (Haute-Savoie) a été déchu de sa troisième étoile, en janvier, un an après l'avoir obtenue.

Conséquence : Marc Veyrat veut rendre ses deux étoiles restantes et se retirer du guide rouge. Sur RTL, il dénonce un manque "de compétence des guides Michelin" et leurs incohérences. "Je fais un soufflé avec des produits de terroir (...), avec les œufs de nos poules, le lait de nos vaches. On travaille de manière biologique, et ils ont dit qu'on avait fait un soufflé au cheddar ? Alors qu'on met du reblochon, du beaufort, de l'emmental, qu'on rend hommage au monde paysan ?" s'insurge-t-il, "Ils ont insulté toute la région !".

Marc Veyrat est dans l'incompréhension vis-à-vis de cette décision. "Si c'étaient des erreurs flagrantes, des plats mauvais, des erreurs de service, je suis prêt à payer. Mais comment peut-on confondre du cheddar et des produits de la région ?" affirme-t-il.

Une trop grande pression

Sébastien Bras, Jérôme Brochot, Olivier Roellinger... Ces dernières années, plusieurs grands chefs ont décide de se retirer du guide Michelin. La raison ? "La pression énorme sur les chefs !", pour Marc Veyrat. À l'annonce du retrait de sa troisième étoile, il a "fait six mois de dépression" affirme-t-il. "Mon équipe avait les larmes aux yeux, on ne comprend pas...".

Marc Veyrat réfléchit à un nouveau système pour contrer le guide rouge, comme un livret qui liste les chefs qui se servent des produits biologiques et des produits de terroir.

Pour l'instant, le Guide Michelin a refusé son retrait. "Si l'établissement demeure ouvert et que nos inspecteurs évaluent la table au niveau d'une de nos distinctions, nous continuerons à la recommander" a déclaré le nouveau chef Gwendal Poullenec.